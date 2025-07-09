В Алматы на перекрестке улиц Райымбека и Розыбакиева очевидцы сняли на видео, как мужчина избивает пожилого человека, находящегося в инвалидной коляске. Инцидент произошёл днём 8 июля, передает BAQ.KZ.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как мужчина наносит удары человеку в инвалидной коляске. Когда прохожие пытаются вмешаться и выяснить причину происходящего, он заявляет, что это его отец.

Поступок вызвал волну возмущения в Сети. Пользователи требуют привлечь нападавшего к ответственности, вне зависимости от степени родства с пострадавшим.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по факту опубликованного видео проводится проверка.

"Устанавливаются участники инцидента. Действия мужчины, наносившего телесные повреждения, получат принципиальную правовую оценку. Независимо от причин конфликта, причинение вреда пожилому человеку, тем более находящемуся в инвалидной коляске, недопустимо и влечёт ответственность, предусмотренную законом", — говорится в официальном комментарии.

На данный момент личность мужчины и обстоятельства происшествия уточняются. Полицейские обещают дать правовую оценку его действиям в ближайшее время.