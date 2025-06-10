"Это не одеяло, а общий дастархан": экономист призвал перестать сравнивать Казахстан с соседями
Рысмамбетов объяснил, почему сравнивать экономики ЦА бессмысленно.
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Сравнивать Казахстан с соседями по темпам роста экономики — некорректно и даже вредно. Такое мнение высказал финансовый аналитик Расул Рысмамбетов в авторском посте на своей странице в Facebook, передает BAQ.KZ.
По словам эксперта, за простыми цифрами роста скрываются разные модели развития и фазы экономического цикла:
"Сравнивать — это как ставить на один трек бегуна, который только что стартовал, и того, кто держит темп на 30-м километре марафона. Разная физиология, разные задачи", — отметил он.
По его мнению, Казахстан сегодня — это:
- зрелая, экспортно-ориентированная экономика;
- устоявшиеся институты регулирования и макрофинансовая стабильность;
- активная интеграция в глобальные рынки.
В то время как соседние страны только начинают путь: кто-то выходит из фазы закрытости, кто-то накапливает капитал через миграцию, кто-то делает первые шаги в экспорте.
Рысмамбетов подчёркивает: главная задача Казахстана — не соревноваться, а собирать вокруг себя единую экономику региона, где страна играет роль логистического и инфраструктурного ядра. Он предлагает сместить акцент с конкуренции на кооперацию и построение “интегральной экономики Центральной Евразии”.
Что нужно делать, по мнению аналитика:
- углублять цепочки добавленной стоимости в горно-металлургическом комплексе;
- создавать технологические альянсы в АПК;
- строить логистику как платформу для всего региона;
- избегать модели “тянуть одеяло на себя”.
"Это не одеяло, а общий дастархан", — образно выразился экономист.
Итог — единое экономическое тело с центром тяжести в Казахстане, которое будет устойчивым, взаимодополняющим и независимым от внешней конкуренции.
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