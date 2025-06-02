В суде города Талдыкорган начался этап прений сторон по делу об убийстве 17-летнего Шерзата Полата. На заседании с речью выступила государственный обвинитель Дана Сарсенбай, которая озвучила позицию стороны обвинения и призвала к справедливому и суровому наказанию для виновных, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Это не просто суд — это трагедия всей семьи"

В начале своего выступления прокурор напомнила о главной ценности, закреплённой в Конституции Казахстана — жизни и правах человека. По её словам, рассматриваемое дело затрагивает не только одну семью, но и всё общество.

"Сегодняшнее уголовное дело — это не просто судебный процесс. Это трагедия, разрушившая надежды одной семьи. Это — оборванная жизнь несовершеннолетнего подростка Шерзата. Это — преступление, нарушившее общественное спокойствие", — заявила Дана Сарсенбай.

"Жертва жестокости и безжалостности"

Гособвинитель подчеркнула, что Шерзат стал жертвой преднамеренного насилия, совершённого с особой жестокостью прямо на глазах его родителей.

"Шерзат был совсем юным. Он был надеждой своей семьи, будущим своей страны. Он заслуживал счастливого детства, права жить и завести семью. Но его жизнь была оборвана хладнокровно, без пощады, холодным оружием. Самое ужасное — это произошло на глазах его родителей", — отметила она.

По словам Сарсенбай, подсудимые также применили силу к родным мальчика — отцу Каржаубаю Нурымову, матери Гульбаре Бишимбаевой, бабушке Жумагуль Кадыровой, а также покушались на жизнь его брата Нурканата Гаипбаева.

"Пришло время поставить точку"

В завершение своего выступления прокурор подчеркнула необходимость справедливого приговора и призвала общество сохранять рассудительность в отношении дела, вызвавшего резонанс.

"Преступление должно быть наказано по всей строгости закона. Жизни человека нет эквивалента, и ничто не может восполнить такую утрату. Мы все ждём честного, справедливого решения, которое поставит точку в этом деле", — резюмировала Дана Сарсенбай.

Ожидается, что в ближайшие заседания к прениям подключится сторона защиты, после чего подсудимым предоставят последнее слово. Затем суд вынесет приговор.