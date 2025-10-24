В честь Дня Республики Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил Государственную премию в области науки и техники имени аль-Фараби доктору геолого-минералогических наук, профессору, академику НАН РК Малису Абсаметову. Учёный отмечен за создание Атласа гидрогеологических карт Республики Казахстан — масштабного научного труда, систематизирующего данные о подземных водах и открывающего новые возможности для устойчивого водообеспечения страны. В беседе с корреспондентом BAQ.KZ он рассказал о значении этой работы, поддержке Президента и будущем гидрогеологической науки.

Путь в науку Малис Абсаметов начал сразу после окончания политехнического института, придя работать в Институт гидрогеологии. Своё становление он связывает с выдающимися наставниками, которые заложили основы его научного подхода и помогли быстро пройти путь от молодого специалиста до доктора наук.

"Торжественный момент, когда Президент награждает, особенно с теплыми словами – это большое волнение и гордость. Ты чувствуешь, что твоя профессия и институт приносят пользу стране. Мы благодарны Президенту за внимание к гидрогеологической службе Казахстана. Это не только заслуга нашего коллектива, но и всех гидрогеологов республики", - признался Малис Абсаметов

Сегодня под его руководством в институте работает сильная команда исследователей, обладающих глубокими знаниями и опытом изучения гидрогеологии Казахстана.

"На первых этапах профессионального становления большую роль сыграли мои учителя. Сейчас у нас собралась команда специалистов, которые знают гидрогеологию Казахстана досконально", — отметил он.

Под непосредственным научным руководством Малиса Абсаметова в Институте гидрогеологии и геоэкологии имени У.М. Ахмедсафина были выполнены крупные научно-технические программы и проекты. За последние годы институт под его руководством реализовал более 280 хозяйственных договоров по заказу крупных национальных и международных компаний.

По словам ученого, создание Министерства водных ресурсов и Национальной гидрогеологической службы стало важным шагом для укрепления водной безопасности Казахстана.

"Это очень непростое, но стратегически верное решение", - отметил он.

Главный труд, за который коллектив получил государственную награду, – Атлас гидрогеологических карт Республики Казахстан.

"Это 28 специализированных карт, сопровождаемых гидрогеологическими разрезами и стратиграфическими колонками. В атласе представлена вся информация о подземных водах – где они залегают, каковы их свойства, защищенность, химический состав и источники возможного загрязнения", - пояснил Абсаметов.

Он подчеркнул, что работа охватывает не только традиционные источники питьевых вод, но и промышленные и термальные воды, содержащие редкие микроэлементы.

"В Казахстане есть воды с минерализацией до 300 граммов на литр – в них содержатся литий, рубидий, цезий, йод. Эти ресурсы можно использовать для извлечения ценных компонентов", - рассказал спикер.

По словам ученого, атлас включает прогнозные карты, позволяющие оценить перспективы водообеспечения регионов и определить участки, где возможно бурение новых скважин. Также он отметил, что гидрогеология – это сложная и фундаментальная наука, основанная на многоступенчатых исследованиях.

"Сначала проводятся региональные работы, затем поисковые и разведочные. Только после этого можно говорить о запасах и возможности водообеспечения территорий и промышленных объектов. Сегодня мы активно применяем современные методы дистанционного зондирования, гидродинамическое и геохимическое моделирование", - добавил спикер.

В завершение лауреат обратился к начинающим исследователям.

"Прежде чем приступить к своей работе, нужно изучить всё, что сделано до тебя. Без этого невозможно создать новое. Молодым специалистам я советую больше читать, работать с литературой и осваивать новые методы. Наука не стоит на месте – важно быть в ногу с её развитием", - завершил Малис Абсаметов.

Государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби является высшей наградой в стране для учёных и исследователей. В 2025 году награды также получили коллективы, разработавшие технологии по переработке некондиционного сырья цветной металлургии и производству марочного селена.