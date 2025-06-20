16 июня казахстанский оператор сотовой связи Beeline уведомил часть клиентов об очередном повышении абонентской платы. Это вызвало волну возмущения в соцсетях — пользователи заявляют, что новые расценки не соответствуют уровню предоставляемых услуг, передаёт BAQ.KZ.

"Сейчас плачу 5000 тенге, и то интернет не использую — Wi-Fi есть дома и на работе. Почему тариф растёт, если он в архиве?!" — пожаловался один из абонентов в соцсетях.

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В компании объясняют: рост цен связан с увеличением потребления трафика и затратами на модернизацию сетей. Также отмечается, что новые условия коснутся около 10% пользователей, в среднем подорожание составит 1146 тенге. Повышение вступит в силу в июле.

В Beeline добавили, что все изменения соответствуют законодательству — абоненты заранее получают SMS-уведомления и могут отказаться от услуг, если их не устраивают новые условия.

Однако пользователи считают, что стоимость услуг не соответствует качеству связи и прозрачности тарифной политики.