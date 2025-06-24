Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на вторник, 24 июня 2025 года, передает BAQ.KZ. Согласно свежим данным, доллар США оценивается в 523,46 тенге, евро - в 600,04 тенге, китайский юань - в 72,83 тенге, а российский рубль - в 6,69 тенге.

Параллельно с официальными показателями стали доступны и усреднённые курсы валют, установленные обменными пунктами в крупнейших городах страны - Алматы, Астане и Шымкенте. В Алматы доллар покупают по 521 тенге, а продают по 523. Евро здесь торгуется в диапазоне от 599 до 606 тенге, а российский рубль - от 6,57 до 6,65 тенге.

В Астане доллар также удерживает позиции между 520 и 523 тенге, евро стоит от 597 до 604 тенге, а рубль - от 6,57 до 6,7 тенге. В Шымкенте ситуация почти идентична: доллар - от 520 до 523 тенге, евро - от 598 до 604 тенге, рубль - от 6,56 до 6,65 тенге.

Колебания на валютном рынке остаются минимальными, а разница между официальными курсами и предложениями обменных пунктов — в пределах стандартной маржи. Финансовые аналитики пока не прогнозируют резких изменений, хотя внимание к глобальной экономике и внешнеполитическим факторам остаётся высоким.