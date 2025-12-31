Болгария с 1 января 2026 года переходит на евро, отказываясь от национальной валюты — лева, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Страна станет 21-м государством еврозоны, и после этого в Европейском союзе останется лишь шесть стран, сохраняющих собственные валюты: Швеция, Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Чехия.

Решение о вступлении в еврозону власти Болгарии называют стратегическим. Премьер-министр страны Росен Желязков ранее заявлял, что переход на евро укрепит позиции государства в Европе. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, в свою очередь, отмечала, что единая валюта усилит устойчивость болгарской экономики к внешним шокам и расширит участие Софии в процессе принятия решений в еврозоне.

Процесс подготовки к вступлению в валютный союз начался еще в 2018 году. С 2020 года болгарский лев был привязан к евро через механизм обменного курса. В июне 2025 года Европейская комиссия дала согласие на присоединение Болгарии к еврозоне, а Европейский центральный банк признал экономику страны достаточно подготовленной. Рекомендацию поддержали и министры финансов стран еврозоны.

Макроэкономические показатели Болгарии в последние годы остаются стабильными. Инфляция в 2025 году снизилась до 2,8% против 13% в 2022 году. Дефицит бюджета составляет около 3% ВВП, а уровень государственного долга — порядка 24%, что значительно ниже установленного в ЕС предельного значения в 60%. По прогнозам Евросоюза, рост ВВП Болгарии в 2025 году составит 3%, в 2026 году — 2,7%, в 2027 году — 2,1%.

При этом среди экономистов сохраняется сдержанный скепсис. Эксперты отмечают, что переход на евро сам по себе не приведет к резкому росту благосостояния. Уровень доходов населения в Болгарии составляет около 59% от среднего показателя по ЕС, а проведение структурных реформ, по мнению специалистов, остается ключевым условием полноценного участия страны в еврозоне. Также звучат предостережения о необходимости сохранять строгую бюджетную дисциплину после перехода на единую валюту.

Дополнительным фактором неопределенности остается политическая нестабильность. Болгария входит в число беднейших стран ЕС и, по данным Transparency International, считается одной из наиболее коррумпированных в союзе. С 2021 года в стране уже семь раз проходили парламентские выборы. В декабре 2025 года правительство Росена Желязкова ушло в отставку на фоне массовых протестов против коррупции и экономической политики. В случае неспособности сформировать новое правительство стране могут вновь понадобиться досрочные выборы.

Несмотря на внутренние риски и неоднозначное отношение общества, переход на евро рассматривается болгарскими и европейскими властями как важный этап интеграции страны в экономическое и финансовое пространство Европейского союза.