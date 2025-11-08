Европейская комиссия утвердила новые правила выдачи шенгенских виз для граждан России. Теперь россияне, подающие заявление на визу на территории РФ, смогут получить только разрешение на однократный въезд, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Еврокомиссии и является обязательным для всех стран — членов ЕС.

"Мы обязаны защищать наших граждан. Теперь к гражданам России, подающим заявление на получение визы для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила. Возможность путешествовать в ЕС и свободно передвигаться внутри него — это привилегия, а не само собой разумеющееся право", - заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Исключение сделают лишь для ближайших родственников граждан и резидентов Европейского союза — супругов, детей и родителей. Им по-прежнему смогут выдавать визы с возможностью неоднократного въезда.

В Министерстве иностранных дел Германии подтвердили, что страна выполнит требование Еврокомиссии и ограничит выдачу россиянам многократных шенгенских виз.