Американские платежные гиганты контролируют две трети транзакций в еврозоне, что вызывает тревогу европейских регуляторов, сообщает BAQ.kz.

Европейские чиновники и банкиры предупреждают о критической зависимости Еврозоны от Visa и Mastercard, которые обрабатывают почти 66% всех карточных операций. Такая доминация, считают в ЕС, может быть использована как рычаг давления в случае ухудшения отношений с США.

Глава Европейской платежной инициативы (EPI) Мартина Веймерт заявила, что Европа пока не имеет трансграничной альтернативы и требует срочных действий. В 2024 году банки запустили цифровую платежную систему Wero, уже охватывающую 48,5 млн пользователей в Бельгии, Франции и Германии.

Параллельно Европейский центральный банк продвигает цифровой евро, который к 2029 году станет обязательным к приему для всех торговцев. Эксперты предупреждают, что внедрение цифрового евро может опоздать и не сразу заменить американские платежные системы.