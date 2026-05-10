Определились финалисты командных соревнований этапа Кубка мира по стендовой стрельбе

В Алматы на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе завершилась квалификация в смешанных командных соревнованиях в дисциплине «трап», передает BAQ.KZ.

Каждую страну на турнире представляли по две команды. По итогам квалификации в финальный этап пробились четыре сильнейшие пары из 31 участвовавшей команды.

К сожалению, казахстанские дуэты Алишер Айсалбаев / Мария Горун и Виктор Хасянов / Лейла Шантекова не сумели выйти в финальный блок соревнований.

Таким образом, сборная Казахстана завершила домашний этап Кубка мира с одной золотой медалью, завоеванной Асем Орынбай в дисциплине «скит».