Авиакомпания Lufthansa с 29 марта возобновила регулярные рейсы по маршруту Франкфурт-на-Майне - Алматы, сообщает BAQ.kz.

Полеты выполняются по круговому принципу: помимо прямых рейсов, пассажирам доступны удобные транзитные перелеты через Франкфурт. Расписание синхронизировано с глобальной маршрутной сетью авиакомпании, что позволяет продолжить путешествие в другие города Европы и Северной Америки.

В Международном аэропорту Алматы первый рейс встретили в торжественной обстановке. Возобновление авиасообщения расширяет возможности для казахстанских пассажиров и упрощает доступ к международным направлениям.

Рейсы выполняются пять раз в неделю на воздушных судах Airbus A340-300. На борту предусмотрены три класса обслуживания: бизнес-класс, премиум-эконом и эконом-класс.