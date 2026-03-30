Европа снова ближе: Lufthansa вернулась в Алматы
Сегодня 2026, 17:52
Фото: shutterstock
Авиакомпания Lufthansa с 29 марта возобновила регулярные рейсы по маршруту Франкфурт-на-Майне - Алматы, сообщает BAQ.kz.
Полеты выполняются по круговому принципу: помимо прямых рейсов, пассажирам доступны удобные транзитные перелеты через Франкфурт. Расписание синхронизировано с глобальной маршрутной сетью авиакомпании, что позволяет продолжить путешествие в другие города Европы и Северной Америки.
В Международном аэропорту Алматы первый рейс встретили в торжественной обстановке. Возобновление авиасообщения расширяет возможности для казахстанских пассажиров и упрощает доступ к международным направлениям.
Рейсы выполняются пять раз в неделю на воздушных судах Airbus A340-300. На борту предусмотрены три класса обслуживания: бизнес-класс, премиум-эконом и эконом-класс.
