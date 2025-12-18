  • 18 Декабря, 05:01

Европарламент поддержал поэтапный отказ от импорта российского газа

Запрет на поставки СПГ начнёт действовать с 2026 года

Сегодня, 03:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
dpa / picture alliance Сегодня, 03:51
Сегодня, 03:51
98
Фото: dpa / picture alliance

Европейский парламент одобрил законопроект о поэтапном прекращении импорта российского газа, включая сжиженный природный газ и трубопроводные поставки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.

Согласно документу, после вступления нового регламента в силу в начале 2026 года будет запрещена поставка российского СПГ на спотовый рынок ЕС. Импорт трубопроводного газа планируется полностью прекратить к 30 сентября 2027 года.

В ходе обсуждений законодатели ускорили сроки отказа от поставок по большинству действующих контрактов. Также регламент предусматривает штрафные санкции для операторов, нарушающих установленные требования, которые будут применяться на уровне государств - членов ЕС.

За принятие инициативы проголосовали 500 депутатов Европарламента, против высказались 120, ещё 32 воздержались. Теперь документ должен быть рассмотрен и утверждён министрами стран Евросоюза.

Законопроект является частью программы REPowerEU, направленной на снижение зависимости ЕС от российских энергоносителей. Окончательное голосование на уровне Совета ЕС ожидается в начале 2026 года.

Самое читаемое

Наверх