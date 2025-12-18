Европарламент поддержал поэтапный отказ от импорта российского газа
Запрет на поставки СПГ начнёт действовать с 2026 года
Европейский парламент одобрил законопроект о поэтапном прекращении импорта российского газа, включая сжиженный природный газ и трубопроводные поставки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.
Согласно документу, после вступления нового регламента в силу в начале 2026 года будет запрещена поставка российского СПГ на спотовый рынок ЕС. Импорт трубопроводного газа планируется полностью прекратить к 30 сентября 2027 года.
В ходе обсуждений законодатели ускорили сроки отказа от поставок по большинству действующих контрактов. Также регламент предусматривает штрафные санкции для операторов, нарушающих установленные требования, которые будут применяться на уровне государств - членов ЕС.
За принятие инициативы проголосовали 500 депутатов Европарламента, против высказались 120, ещё 32 воздержались. Теперь документ должен быть рассмотрен и утверждён министрами стран Евросоюза.
Законопроект является частью программы REPowerEU, направленной на снижение зависимости ЕС от российских энергоносителей. Окончательное голосование на уровне Совета ЕС ожидается в начале 2026 года.
