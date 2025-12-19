Лидеры стран Евросоюза согласовали предоставление Украине финансирования в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Решение было принято по итогам саммита ЕС в Брюсселе, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Мы взяли на себя обязательства и выполнили их", — написал Антониу Кошта в социальной сети X в ночь на пятницу, 19 декабря. Он не уточнил детали механизма финансирования, однако, по данным агентства Reuters, речь идёт о кредите, который Евросоюз привлечёт за счёт совместного заимствования под гарантии общего бюджета ЕС.

Как пояснил после саммита канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина должна будет погасить этот кредит только после того, как Россия выплатит компенсацию за ущерб, причинённый войной. В случае отказа Москвы от выплаты компенсаций, по его словам, Евросоюз использует замороженные российские активы для погашения долга Украины.

В ходе первого дня саммита лидерам ЕС не удалось достичь согласия по вопросу прямого использования замороженных активов России для предоставления Украине крупного кредита. В результате участники встречи продолжили обсуждение альтернативных вариантов финансовой помощи, включая заимствование средств от имени Евросоюза с опорой на общий бюджет.

Как сообщил агентству AFP европейский чиновник, пожелавший остаться неназванным, после продолжительных дискуссий стало ясно, что вопрос так называемых "репарационных кредитов" требует дополнительной проработки, поскольку лидерам необходимо больше времени для изучения всех деталей.

Ранее в декабре Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины. Первый предполагал привлечение средств на рынках капитала с использованием бюджета ЕС в качестве гарантии и передачу этих средств Киеву в виде займа, что требует единогласного одобрения стран-членов. Второй вариант предусматривал предоставление "репарационного кредита" за счёт активов Центрального банка России, замороженных в ЕС, против чего активно выступала Бельгия, под юрисдикцией которой находится депозитарий Euroclear, где размещены российские активы на сумму около 185 млрд евро.

Принятое на саммите решение позволяет Евросоюзу обеспечить Украине финансовую поддержку на ближайшие два года, продолжив при этом обсуждение долгосрочных механизмов использования замороженных российских активов.