Exxon предложила Казахстану обмен, 80 миллиардов инвестиций взамен снятых претензий

По данным агентства Bloomberg, ExxonMobil увязала возможные инвестиции в 80 млрд долларов в расширение Кашагана с урегулированием спора между государством и участниками проекта на 150 млрд, передает BAQ.KZ.

Агентство ссылается на источники, знакомые с ходом переговоров.

Мы спросили об этом Министерство энергетики. Ответ пришёл исчерпывающий, там отрицают и переговоры, и саму возможность обсуждать тему.

Министерство энергетики Республики Казахстан не ведет переговоров по вопросам, указанным в Вашем запросе. В этой связи Министерство не располагает информацией, которая могла бы подтвердить изложенные в запросе сведения, и не комментирует предположения, основанные на неофициальной информации. Кроме того, вопросы, связанные с арбитражными разбирательствами и правовыми позициями сторон, рассматриваются в рамках установленного порядка и не являются предметом публичного комментирования, - говорится в ответе ведомства.

Bloomberg, впрочем, писал, что обсуждение шло с казахстанскими официальными лицами, но с какими именно, не уточнял. Ведомств, способных вести такой разговор, в стране не одно.

Что стоит на кону

Если коротко, американская компания предлагает разменять деньги на спор. Государство закрывает претензии, взамен получает совместное предприятие, которое возьмётся за нетронутую западную часть месторождения.

Претензии складываются из двух частей. Основная связана с упущенными доходами из-за многолетних задержек при освоении месторождения, этот спор рассматривается в международном арбитраже. Отдельно идёт экологический штраф в 5 млрд долларов за нарушение правил хранения серы.

Предприятие предлагается создать на паритетных началах с КазМунайГазом. По оценке источников агентства, западная часть Кашагана способна давать до 600 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения, вся освоенная восточная часть сейчас даёт около 450 тысяч.

Exxon рассчитывает поднять из западной части порядка 10 млрд баррелей. Всего извлекаемые запасы Кашагана оцениваются в 16 млрд, из которых за первое десятилетие добыли около миллиарда.

Хитрость в деталях

Самое интересное в схеме то, как из спора выводят остальных участников.

Компаниям, которые уже работают на Кашагане, предложат миноритарные доли в новом предприятии. Те, кто согласится, освобождаются от претензий по серному штрафу сразу при создании совместного предприятия, а от остальных требований после принятия окончательного инвестиционного решения.

Те, кто откажется, тоже получат освобождение от претензий, но с условием. Они не должны оспаривать право нового предприятия на разработку западной части. И ещё, после истечения нынешней лицензии на восточный Кашаган в 2041 году продлить свою долю они уже не смогут.

Иначе говоря, участникам предлагают либо войти в новый проект, либо тихо выйти из старого. Третьего варианта в схеме нет.

Деньги и сроки

Разработка концепции обойдётся примерно в 250 млн долларов. Проектирование потребует ещё около 2 млрд начиная с 2028 года. Окончательное инвестиционное решение ожидается в 2030 году, и только после него может начаться сама разработка.

Кто уже согласен и кто мешает

По словам источников Bloomberg, КазМунайГаз предложение поддержал. Официально в компании это не подтверждают, как и в ExxonMobil, обе от комментариев отказались.

Редакция BAQ.KZ направила запрос в пресс-службу КазМунайГаза, ответ на момент публикации не поступил.

Главное препятствие не в компаниях. Схема требует политического одобрения, а его источники агентства не гарантируют. Речь ведь об отказе от исков почти на 150 млрд долларов, такое решение принимается не на уровне нефтяников.

Есть и конкурент. Итальянская Eni отдельно дала сигнал правительству, что хотела бы взяться за западную часть вместе с другими партнёрами, имена которых не называются. Компания на запрос агентства не ответила.

Здесь стоит вспомнить историю. Именно Eni была первым оператором Кашагана и рассчитывала довести добычу до 1,5 млн баррелей в сутки. Проект сопровождался многочисленными задержками и перерасходом средств.

Что за месторождение

Кашаган открыли в 2000 году, и это было крупнейшее нефтяное открытие за десятилетия.

Оператор North Caspian Operating Co. рассчитывает выйти на 500 тысяч баррелей в сутки уже в этом году и на 710 тысяч к 2031 году.

В консорциум входят ExxonMobil, Eni, Shell, TotalEnergies, КазМунайГаз, китайская CNPC и японская Inpex.

Shell, TotalEnergies, Inpex и сам оператор от комментариев отказались, CNPC на запрос не ответила.

Bloomberg сообщал о первоначальном предложении Exxon ещё в прошлом году.