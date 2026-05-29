Ежедневные рейсы в Балхаш и новые автобусы: что ждет жителей Карагандинской области

Карагандинская область продолжает укреплять позиции одного из крупнейших транспортных центров Казахстана. В регионе обновляют автобусный парк, восстанавливают маршруты, модернизируют железнодорожную инфраструктуру и расширяют авиасообщение. О текущих проектах рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аян Шагдат на брифинге Региональной службы коммуникаций.

Сегодня в области действуют 197 регулярных автобусных маршрутов, а ежедневно на линии выходят около 850 автобусов. Особое внимание власти уделяют обновлению подвижного состава.

По словам Аяна Шагдата, в прошлом году перевозчики приобрели около 190 новых автобусов. В текущем году планируется закупить еще порядка 100 единиц техники для Караганды, Темиртау и междугородних направлений.

Развивается и сеть внутриобластных перевозок. Сейчас жителей региона обслуживают 34 межрайонных маршрута, связывающих города и сельские населенные пункты. В прошлом году был открыт маршрут Караганда – Балхаш через Актогай, а также восстановлены рейсы Караганда – Агадырь и Караганда – Каркаралинск.

Дополнительный поезд до Балхаша

Железнодорожное сообщение остается одним из самых востребованных видов транспорта в регионе. Управление организует перевозки по восьми социально значимым внутриобластным маршрутам, а через Караганду проходят около 25 пар транзитных поездов.

С июня по август вновь будет курсировать дополнительный поезд Караганда – Балхаш. Состав из шести вагонов будет отправляться через день, а продажа билетов уже открыта.

Параллельно в области продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры. До конца года планируется реконструировать 14 объектов, включая десять железнодорожных вокзалов и четыре пассажирские платформы.

Балхаш становится ближе

Завершается масштабная реконструкция аэропорта Балхаша. Сейчас на объекте проводятся пусконаладочные работы.

С июня авиакомпания Qazaq Air начнет выполнять ежедневные рейсы по маршруту Астана – Балхаш. Стоимость билета составит 16 тысяч тенге. Кроме того, авиакомпания SCAT запускает рейсы Алматы – Балхаш с частотой пять раз в неделю по аналогичному тарифу.

Для обеспечения полноценной работы аэропорта за последние два года приобретено десять единиц специализированной аэродромной техники.

В Караганде создают авиационный хаб

Параллельно развивается и аэропорт Караганды. Благодаря выгодному географическому положению региона здесь рассматривается создание мультимодального авиационного хаба для грузовых перевозок.

На территории аэропорта уже действует специальная экономическая зона, ведется работа с потенциальными инвесторами. Также рядом строится современный комплекс по хранению и реализации авиационного топлива, а под новые производственные объекты выделяются дополнительные земельные участки.

По мнению специалистов, реализация этих проектов позволит не только повысить транспортную доступность региона, но и укрепить его роль как одного из ключевых логистических центров страны.