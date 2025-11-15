В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву и узбекскому народу за тёплый приём казахстанской делегации, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что казахов и узбеков связывают общие корни, схожие традиции и долгие исторические связи, благодаря которым двусторонние отношения развиваются беспрецедентными темпами. По его словам, между странами укрепляются политический диалог, торгово-экономическое взаимодействие и сотрудничество в промышленной сфере, а также расширяются культурно-гуманитарные контакты.

Токаев отметил, что главный смысл визита — дальнейшее укрепление дружбы и открытие новых горизонтов многопланового партнёрства.

По его словам, достигнутые договорённости полностью соответствуют интересам двух народов и подтверждают незыблемость стратегического партнёрства.

"Казахстан и Узбекистан отнюдь не соперники и даже не конкуренты, а стратегические партнёры, надёжные союзники, вместе идущие по пути прогресса и развития. Наши народы — истинные братья", — заявил Президент.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил значимый вклад Шавката Мирзиёева в укрепление двусторонних отношений и повышение роли Центральной Азии как региона дружбы и сотрудничества. Он подчеркнул, что под руководством Мирзиёева Узбекистан добился впечатляющих результатов в экономике, социальной сфере и международной политике.

Токаев заявил, что Казахстан и Узбекистан сформировали прочный стратегический альянс, нацеленный на развитие всего региона. В ходе переговоров лидеры обсудили широкий круг вопросов и определили приоритеты дальнейшего сотрудничества.