Ежегодный товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном стабильно превышает 4 млрд долларов
Президенты Казахстана и Узбекистана провели совместный брифинг для СМИ.
В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву и узбекскому народу за тёплый приём казахстанской делегации, передаёт BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что казахов и узбеков связывают общие корни, схожие традиции и долгие исторические связи, благодаря которым двусторонние отношения развиваются беспрецедентными темпами. По его словам, между странами укрепляются политический диалог, торгово-экономическое взаимодействие и сотрудничество в промышленной сфере, а также расширяются культурно-гуманитарные контакты.
Токаев отметил, что главный смысл визита — дальнейшее укрепление дружбы и открытие новых горизонтов многопланового партнёрства.
По его словам, достигнутые договорённости полностью соответствуют интересам двух народов и подтверждают незыблемость стратегического партнёрства.
"Казахстан и Узбекистан отнюдь не соперники и даже не конкуренты, а стратегические партнёры, надёжные союзники, вместе идущие по пути прогресса и развития. Наши народы — истинные братья", — заявил Президент.
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил значимый вклад Шавката Мирзиёева в укрепление двусторонних отношений и повышение роли Центральной Азии как региона дружбы и сотрудничества. Он подчеркнул, что под руководством Мирзиёева Узбекистан добился впечатляющих результатов в экономике, социальной сфере и международной политике.
Токаев заявил, что Казахстан и Узбекистан сформировали прочный стратегический альянс, нацеленный на развитие всего региона. В ходе переговоров лидеры обсудили широкий круг вопросов и определили приоритеты дальнейшего сотрудничества.
"Главный итог – договорённость и далее укреплять стратегическое партнёрство и союзничество. За последние несколько лет ежегодный объем товарооборота между двумя странами стабильно превышает 4 млрд долларов. При этом потенциал роста ещё значительный", – отметил Президент.
