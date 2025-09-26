Прокуратура раскрыла схему массовых нарушений при назначении адресной социальной помощи (АСП) в Туркестанской области, передает BAQ.KZ.со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

В ходе анализа установлено, что ряд граждан фиктивно указывали дома малообеспеченных семей в качестве своего места проживания, чтобы незаконно получить господдержку.

Наиболее вопиющий случай зафиксирован в Жетысайском районе, где 17 человек в 2022–2023 годах зарегистрировались по одному и тому же адресу, принадлежащему малоимущей семье. Таким образом, они получили право на АСП, не соответствуя при этом критериям нуждаемости.

Прокуроры также выявили 65 аналогичных эпизодов в Жетысайском районе, 3 — в Сайрамском, и 1 — в Сарыагашском. По предварительным подсчётам, ущерб государству составил 17 миллионов тенге.

"Из-за неправомерных действий отдельных недобросовестных граждан государству причинён серьёзный материальный ущерб", — отмечается в официальном сообщении надзорного органа.

В связи с выявленными фактами внесён акт прокурорского надзора.