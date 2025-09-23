Органы прокуратуры выявили факты незаконного получения адресной социальной помощи (АСП) в Туркестанской области, передает BAQ.KZ.

В Сарыагашском (11), Келесском (6) и Мактааральском (2) районах граждане скрыли свои фактические доходы и количество работающих членов семьи, что позволило им незаконно присвоить 4,2 млн тенге из средств государства.

Кроме того, 13 жителей Келесского района при подаче заявлений умышленно не указали совместно проживающих родственников, чтобы занизить совокупный доход семьи и не превысить черту бедности. В результате ими необоснованно получено ещё 2,2 млн тенге.

По выявленным фактам прокуратура внесла акт прокурорского надзора в адрес уполномоченного органа.