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Казахстанца экстрадировали из Грузии за ввоз и сбыт фальшивых денег

Сегодня, 15:23
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 15:23
Сегодня, 15:23
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Фото: pixabay.com

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Посольства РК в Грузии экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за хранение и сбыт поддельных банкнот, передаёт BAQ.KZ.

Он подозревается в том, что в 2024 году ввез из Турецкой Республики поддельные банкноты и сбывал их на территории Казахстана.  

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В мае текущего года он был задержан на территории Грузии по запросу Генпрокуратуры Казахстана и экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. 

За совершение инкриминируемого преступления ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее за аналогичное преступление Генеральная прокуратура экстрадировала казахстанку из Швеции, которая на данный момент осуждена.

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