Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Посольства РК в Грузии экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за хранение и сбыт поддельных банкнот, передаёт BAQ.KZ.

Он подозревается в том, что в 2024 году ввез из Турецкой Республики поддельные банкноты и сбывал их на территории Казахстана.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В мае текущего года он был задержан на территории Грузии по запросу Генпрокуратуры Казахстана и экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее за аналогичное преступление Генеральная прокуратура экстрадировала казахстанку из Швеции, которая на данный момент осуждена.