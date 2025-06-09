Казахстанца экстрадировали из Грузии за ввоз и сбыт фальшивых денег
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Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Посольства РК в Грузии экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за хранение и сбыт поддельных банкнот, передаёт BAQ.KZ.
Он подозревается в том, что в 2024 году ввез из Турецкой Республики поддельные банкноты и сбывал их на территории Казахстана.
После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В мае текущего года он был задержан на территории Грузии по запросу Генпрокуратуры Казахстана и экстрадирован на родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого преступления ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, что ранее за аналогичное преступление Генеральная прокуратура экстрадировала казахстанку из Швеции, которая на данный момент осуждена.