В Туркестане завершилось судебное разбирательство по делу о поддельном листке нетрудоспособности, передает BAQ.KZ.

Обвиняемой оказалась женщина-госслужащая, которая, по данным суда, в период с августа по сентябрь 2024 года без уважительной причины не выходила на работу, а затем предоставила в отдел кадров поддельную справку о болезни.

По версии следствия, листок нетрудоспособности она получила от неустановленного лица, осознавая, что документ поддельный. Тем самым, как установил межрайонный суд города Туркестан, она совершила уголовный проступок по статье 385 части 3 Уголовного кодекса РК — "Использование заведомо подложного документа".

Сторона обвинения настаивала на назначении штрафа, тогда как сама Р. просила суд оправдать её. Однако вина подсудимой была подтверждена показаниями свидетелей, результатами экспертиз и иными материалами дела.

11 июля 2025 года суд назначил Р. штраф в размере 314 560 тенге. Однако фактически от наказания она освобождена — в рамках действия закона об амнистии. Приговор уже вступил в законную силу.