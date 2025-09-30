Фальшивый документ довел до суда госслужащую в Туркестане
314 тысяч за справку.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Туркестане завершилось судебное разбирательство по делу о поддельном листке нетрудоспособности, передает BAQ.KZ.
Обвиняемой оказалась женщина-госслужащая, которая, по данным суда, в период с августа по сентябрь 2024 года без уважительной причины не выходила на работу, а затем предоставила в отдел кадров поддельную справку о болезни.
По версии следствия, листок нетрудоспособности она получила от неустановленного лица, осознавая, что документ поддельный. Тем самым, как установил межрайонный суд города Туркестан, она совершила уголовный проступок по статье 385 части 3 Уголовного кодекса РК — "Использование заведомо подложного документа".
Сторона обвинения настаивала на назначении штрафа, тогда как сама Р. просила суд оправдать её. Однако вина подсудимой была подтверждена показаниями свидетелей, результатами экспертиз и иными материалами дела.
11 июля 2025 года суд назначил Р. штраф в размере 314 560 тенге. Однако фактически от наказания она освобождена — в рамках действия закона об амнистии. Приговор уже вступил в законную силу.
Самое читаемое
- В ЗКО раскрыта крупная схема криптомошенничества
- 22-летняя казахстанка разбила камнем стекло поезда из-за опоздания
- Как школьники будут использовать нейросети на уроках
- Сломанные деревья, ДТП и пробки: Аномальный снегопад парализовал Костанай
- Матч "Кайрат" — "Реал" в Алматы принесёт бюджету до 3 млрд тенге