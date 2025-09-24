Поклонники Димаша Кудайбергена из Латинской Америки представили трогательное музыкальное видео в рамках проекта "Latam, Voices of Love", передает BAQ.KZ.

В нём фанаты из восьми стран — Аргентины, Мексики, Перу, Чили, Боливии, Уругвая, Доминиканской Республики и Коста-Рики — объединили свои голоса, чтобы исполнить на казахском языке одну из самых проникновенных композиций в репертуаре артиста — песню "Angel Love".

Музыку для композиции написал Ренат Гайсин, автором слов выступил Калкаман Сарин. Для многих участников проекта исполнение именно на казахском языке стало не просто музыкальным опытом, а актом глубокого уважения к культуре Казахстана и к самому Димашу.

“Через свои голоса мы хотели передать не только мелодию, но и душу этой песни, доказав, что любовь к творчеству Димаша способна преодолевать языковые и культурные границы”, — поделились участники проекта.

Видео вызвало отклик у поклонников по всему миру, став символом того, как творчество Димаша объединяет людей самых разных национальностей, возрастов и культур.