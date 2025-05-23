В честь дня рождения казахстанского певца Димаша Кудайбергена, его фанаты в Парагвае организовали благотворительную акцию в городе Асунсьон. Участники фан-клуба "Dears Paraguay" решили отметить особенную дату не просто поздравлениями, а добрым делом от имени артиста, передаёт BAQ.KZ.

Представители клуба посетили детско-юношеский музыкальный центр, где обучаются около 200 детей и подростков из социально уязвимых районов. Гости не только вручили подарки, но и провели время с ребятами, которые изучают вокал и игру на различных музыкальных инструментах.

"Было настоящим удовольствием встретить таких талантливых детей, которых ведут по пути музыки самоотверженные и чуткие преподаватели. Мы особенно рады узнать, что среди них есть юные поклонники Димаша, которые уже давно вдохновляются его творчеством и мечтают однажды увидеть его лично", — поделились представители клуба.

Эта акция стала ещё одним доказательством того, как творчество Димаша вдохновляет людей по всему миру не только на искусство, но и на добрые поступки.

Ранее мы писали о том, что автобус с портретом Димаша Кудайбергена курсирует по улицам Бразилии.