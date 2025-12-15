Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала Республиканскому методическому центру фитосанитарной диагностики и прогнозов современное оборудование для усиления системы мониторинга и борьбы с саранчой, передает BAQ.KZ.

Новое оборудование позволит повысить качество сбора, обработки и визуализации данных о саранчовых вредителях. Ноутбуки будут использоваться для обучения специалистов и полевых работ, внешние носители — для безопасного хранения геопространственных данных, а дополнительные аккумуляторы для беспилотных летательных аппаратов обеспечат мониторинг в удалённых районах без стационарных источников питания.

Кроме того, в рамках проекта ФАО по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой в Кавказе и Центральной Азии (GCP/INT/384/JCA), финансируемого Японским агентством международного сотрудничества (JICA), Центру переданы информационные материалы, направленные на повышение осведомлённости населения в зонах риска. Они содержат рекомендации по безопасному применению пестицидов.

Координатор программ ФАО в Казахстане Жаныл Бозаева отметила, что переданное оборудование и материалы укрепят потенциал национальных служб в сфере мониторинга и профилактики вспышек саранчи, что особенно важно для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства.

ФАО продолжает сотрудничество с Казахстаном и другими странами региона для дальнейшего совершенствования систем мониторинга и борьбы с саранчовыми вредителями.