  Федерация футбола представила новый трофей Суперкубка Казахстана

Федерация футбола представила новый трофей Суперкубка Казахстана

Федерация обновила трофей турнира.

Сегодня 2026, 02:07
Фото: kff.kz

Федерация футбола Казахстана представила новый трофей Суперкубка страны, который проходит раз в год, передает BAQ.KZ.

За новый трофей будут бороться победитель Премьер-лиги Казахстана и обладатель Кубка Казахстана. 28 февраля алматинский «Кайрат» и «Тобыл» разыграют этот престижный приз.

