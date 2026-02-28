Федерация футбола представила новый трофей Суперкубка Казахстана
Федерация обновила трофей турнира.
2026-02-28
Фото: kff.kz
Федерация футбола Казахстана представила новый трофей Суперкубка страны, который проходит раз в год, передает BAQ.KZ.
За новый трофей будут бороться победитель Премьер-лиги Казахстана и обладатель Кубка Казахстана. 28 февраля алматинский «Кайрат» и «Тобыл» разыграют этот престижный приз.
