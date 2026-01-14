По программе финансируются зерносушилки, установка и эксплуатация которых не предполагают капитального монтажа. Это позволяет аграриям использовать технику без проведения сложных строительных и монтажных работ, а также оперативно вводить ее в эксплуатацию.

Мобильные зерносушилки являются практичным технологическим решением для малых и средних хозяйств. Такая техника обеспечивает эффективную сушку различных культур, способствует снижению потерь урожая и сохранению его качества. Простота эксплуатации и отсутствие необходимости в подготовительных пуско-наладочных и монтажных работ делают мобильные зерносушилки удобным инструментом.

Поддержка аграриев в части обновления зерносушильных мощностей осуществляется в рамках единой экосистемы институтов развития.

– Программа "Агролизинг" - это один из ключевых инструментов поддержки аграрного сектора, позволяющий фермерам получить доступ к современной технике и оборудованию без значительных вложений, распределяя финансовую нагрузку на длительный период. Условия программы предусматривают лизинг с авансовым платежом, начиная от 15% стоимости предмета лизинга, и возможностью распределения платежей на срок - до 7 лет. Предлагаемые условия лизинга ориентированы на реальные потребности аграриев и направлены на поэтапную модернизацию агропромышленного комплекса, – сообщили в Минсельхозне Казахстана.

Заявки на приобретение мобильных зерносушилок в лизинг принимаются в региональных филиалах АО "КазАгроФинанс".