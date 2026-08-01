Фермерские ярмарки пройдут в Алматы 1 и 2 августа: список адресов

В Алматы 1 и 2 августа пройдут сельскохозяйственные ярмарки, где горожане смогут приобрести продукцию местных фермеров и производителей. Торговые площадки будут работать с 09:00 до 18:00.

Ярмарки организуют сразу в пяти районах города:

Бостандыкский район — микрорайон Казахфильм;

Ауэзовский район — улица Рыскулбекова, 33/2;

Медеуский район — бульвар Мендыкулова, угол улицы Бектурова;

Алмалинский район — улица Масанчи, между улицами Гоголя и Айтеке би;

Жетысуский район — микрорайон Кулагер.

В ярмарках примут участие 318 производителей из Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

Для покупателей подготовят до 300 тонн сельскохозяйственной продукции и более 1000 наименований товаров.

Ярмарки будут работать оба дня — 1 и 2 августа с 09:00 до 18:00.



