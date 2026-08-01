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Фермерские ярмарки пройдут в Алматы 1 и 2 августа: список адресов

1 Августа 2026, 07:11
АВТОР
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Pixabay.com 1 Августа 2026, 07:11
1 Августа 2026, 07:11
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Фото: Pixabay.com

В Алматы 1 и 2 августа пройдут сельскохозяйственные ярмарки, где горожане смогут приобрести продукцию местных фермеров и производителей. Торговые площадки будут работать с 09:00 до 18:00.

Ярмарки организуют сразу в пяти районах города:

Бостандыкский район — микрорайон Казахфильм;
Ауэзовский район — улица Рыскулбекова, 33/2;
Медеуский район — бульвар Мендыкулова, угол улицы Бектурова;
Алмалинский район — улица Масанчи, между улицами Гоголя и Айтеке би;
Жетысуский район — микрорайон Кулагер.
В ярмарках примут участие 318 производителей из Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

Для покупателей подготовят до 300 тонн сельскохозяйственной продукции и более 1000 наименований товаров.

Ярмарки будут работать оба дня — 1 и 2 августа с 09:00 до 18:00. 
 
 

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