Фермерские ярмарки пройдут в Алматы 1 и 2 августа: список адресов
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В Алматы 1 и 2 августа пройдут сельскохозяйственные ярмарки, где горожане смогут приобрести продукцию местных фермеров и производителей. Торговые площадки будут работать с 09:00 до 18:00.
Ярмарки организуют сразу в пяти районах города:
Бостандыкский район — микрорайон Казахфильм;
Ауэзовский район — улица Рыскулбекова, 33/2;
Медеуский район — бульвар Мендыкулова, угол улицы Бектурова;
Алмалинский район — улица Масанчи, между улицами Гоголя и Айтеке би;
Жетысуский район — микрорайон Кулагер.
В ярмарках примут участие 318 производителей из Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.
Для покупателей подготовят до 300 тонн сельскохозяйственной продукции и более 1000 наименований товаров.
Ярмарки будут работать оба дня — 1 и 2 августа с 09:00 до 18:00.
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