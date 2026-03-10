Исполнительный директор Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана, сельхозтоваропроизводитель из Акмолинской области Александр Матвиенко объяснил, почему отечественные фермеры поддержали акцию «Саналы бизнес – ел тірегі» и решили придерживаться политики справедливых цен на картофель, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Мы поддерживаем ответственный бизнес. Считаем, что внутри страны цены должны быть разумными. Но при этом они не должны наносить ущерб производителю. Если мы будем чрезмерно повышать цены на внутреннем рынке, государство может закрыть экспорт. А мы в значительной степени зависим от экспорта", – сказал директор Союза картофелеводов и овощеводов.

Как будет реализовываться политика справедливой цены

В рамках акции «Саналы бизнес – ел тірегі» был объявлен принцип формирования справедливой цены. Александр Матвиенко объяснил, как было принято решение придерживаться политики справедливого ценообразования.

"Урожай 2024 года продается в 2025 году. Осенью 2024 года, после того, как Российская Федерация закрыла экспорт, спрос на наш картофель резко вырос. Даже из Узбекистана начали массово приезжать и закупать продукцию. Однако в тот год поля многих фермеров были поражены заболеванием фитофтора, из-за чего объем урожая сократился. В результате на рынке возник дефицит, и цены выросли. Некоторые хозяйства воспользовались этой ситуацией и чрезмерно повысили цены", – отметил специалист.

Он напомнил, что государство контролировало ситуацию и временно закрыло границу. В тот период, несмотря на небольшой запас картофеля в стране, оставшийся объем продукции все равно был реализован по хорошей цене. Однако, по словам Александра Матвиенко, если в будущем фермеры будут необоснованно повышать цены, Правительство может вновь ограничить экспорт осенью.

"В таком случае мы можем столкнуться с трудностями при реализации произведенного картофеля на внутреннем рынке. Потому что перерабатывающая отрасль в стране очень слабая и фактически еще не получила полноценного развития. Поэтому мы приняли решение придерживаться политики справедливых цен. В сентябре 2025 года со всеми областями был подписан меморандум", – сказал он.

Установленные ценовые пределы

Сентябрь-декабрь (период сбора урожая) –100-120 тенге;

До Нового года – 140 тенге;

Январь-апрель – не выше 175 тенге.

"Мы считаем эти цены справедливыми как для сельхозпроизводителей, так и для потребителей. Потому что расходы на удобрения, средства защиты растений и горюче-смазочные материалы ежегодно растут", – сказал директор Союза картофелеводов и овощеводов.

Экономический патриотизм на практике

Одним из ключевых направлений акции «Саналы бизнес – ел тірегі» является экономический патриотизм. Александр Матвиенко отметил, как аграрный сектор может проявлять его не на словах, а на деле.

"Экономический патриотизм – это не лозунг, а конкретные решения, которые укрепляют национальную экономику, поддерживают местных производителей и повышают продовольственную безопасность. Одним из его проявлений является использование по возможности семян, удобрений, техники и технологий, произведенных в Казахстане", – отметил спикер.

Директор Союза картофелеводов и овощеводов считает участие в акции вкладом отрасли в обеспечение продовольственной безопасности страны и социальной стабильности.