КазАгроФинанс объявил о возобновлении программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники под 6% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передаёт BAQ.KZ.

Программа позволяет аграриям приобрести отечественные тракторы и комбайны без первоначального взноса и без залога, на срок до 10 лет. Максимальный объём финансирования – до 205 миллионов тенге на одного клиента и не более трёх единиц техники.

"Фермеры ждали возвращения этой программы. Мы сохранили её ключевые преимущества: ставка 6% годовых, отсутствие залога, первый платеж — 0%. Это реальная поддержка тех, кто трудится на земле", — отметил председатель правления АО "КазАгроФинанс" Айдар Прашев.

Программа ориентирована на малые и средние хозяйства, которые испытывают трудности с первоначальными затратами, но нуждаются в модернизации технического парка.

Важно: эта программа не заменяет, а дополняет действующую программу "Льготный лизинг" под 5% годовых, рассчитанную на всех фермеров. У неё другие условия: аванс от 10%, срок — до 7 лет, но действует льготный период по выплатам до конца 2025 года.

Заявки можно подать онлайн через Telegram-бот KazAgroFinance или в региональных филиалах. Подробнее — на сайте www.kaf.kz.