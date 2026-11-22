Фестиваль национальных традиций «Сыбаға» пройдёт в Актобе в декабре
В течение двух дней гостей ждут конкурс традиционной кухни, национальные игры и показы коллекций современных дизайнеров.
22 Ноября 2026, 14:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
22 Ноября 2026, 14:3322 Ноября 2026, 14:33
93Фото: Скриншот видео
Фестиваль национальных традиций «Сыбаға» состоится в Актобе 4 и 5 декабря. В программе запланированы культурные мероприятия, посвящённые наследию казахского народа.
На протяжении двух дней посетители смогут принять участие в конкурсе традиционной кухни, познакомиться с национальными играми, а также увидеть показы коллекций современных дизайнеров.
Фестиваль призван познакомить гостей с богатым культурным наследием казахского народа, помочь заново открыть традиции предков и подчеркнуть важность их сохранения и передачи следующим поколениям.
Самое читаемое
- В области Абай построят животноводческий комплекс за 650 млн тенге
- Инара Абдигаппаркызы выразила поддержку позиции Токаева в борьбе за «Закон и порядок»
- Новая техника и специальные парковки: В Астане обновят противопожарную инфраструктуру
- В Беларуси проходит выставка «Тайна небесной глазури» к 35-летию Независимости Казахстана
- Пользователи соцсетей поддерживают курс Токаева по наведению порядка