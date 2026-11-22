Фестиваль национальных традиций «Сыбаға» состоится в Актобе 4 и 5 декабря. В программе запланированы культурные мероприятия, посвящённые наследию казахского народа.

На протяжении двух дней посетители смогут принять участие в конкурсе традиционной кухни, познакомиться с национальными играми, а также увидеть показы коллекций современных дизайнеров.

Фестиваль призван познакомить гостей с богатым культурным наследием казахского народа, помочь заново открыть традиции предков и подчеркнуть важность их сохранения и передачи следующим поколениям.