В Алматы на площади перед Центральным стадионом состоялся главный спортивный праздник страны — День спорта, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города. Для горожан и гостей мегаполиса подготовили десятки активностей: мастер-классы, турниры, выступления артистов и встречи с именитыми атлетами.

Главной частью фестиваля стала торжественная церемония награждения. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков.

От души поздравляю всех с Днём спорта. Занятия спортом тренируют не только тело, но и дух человека, развивают волю и упорство. Государство создаёт все условия для гармоничного развития подрастающего поколения, и спорт играет в этом важную роль. Алматы как спортивный центр страны имеет большой потенциал, — отметил он.

После поздравлений заместитель акима вручил ведомственные награды выдающимся спортсменам и тренерам. Среди них — ветеран спорта и тренер по батутной гимнастике Александр Лаврентьев, заслуженный тренер РК по дзюдо Евгения Богунова, руководитель клуба национального и конного спорта Нурлан Оспанов и другие.

Благодарственные письма спортсменам и наставникам вручал руководитель городского управления спорта Дархан Нурханулы. Награды получили заслуженный тренер РК Хусанжан Курбанов, серебряный призёр Сурдлимпийских игр по греко-римской борьбе Асылжан Тажиев, мастер спорта по фехтованию София Актаева и многие другие. На празднике выступил и олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин.

Очень важно уделять внимание физическому развитию. Такие фестивали под открытым небом — это шанс для детей и подростков попробовать себя в разных видах спорта. Возможно, среди юных алматинцев, которые пришли сегодня, подрастают будущие чемпионы, — подчеркнул он.

Фестиваль включал зрелищные показательные выступления и соревнования — от дзюдо и шахмат до брейк-данса. Настоящим украшением программы стало выступление сборной спортивной школы олимпийского резерва № 9 по брейк-дансу. Праздник Дня спорта у Центрального стадиона продолжился до позднего вечера. Для гостей города работали десятки площадок, где можно попробовать себя в различных дисциплинах, познакомиться с тренерами и зарядиться атмосферой здорового образа жизни.