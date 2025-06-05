Фейковые страницы от имени прокурора по делу Ш.Полата: официальное опровержение
Гособвинитель Дана Сарсенбай предостерегла от фейков.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Государственный обвинитель по делу об убийстве Шерзата Полата, Дана Сарсенбай, выступила с официальным видеообращением к казахстанцам в связи с появлением фейковых аккаунтов, незаконно использующих её имя, фотографию и должность в социальных сетях, передает BAQ.KZ.
Сарсенбай заявила, что её единственный личный Instagram-аккаунт - @s.d.n__ - не используется в профессиональных целях и создан исключительно для общения с близкими. Все другие аккаунты, выдающие себя за неё, являются поддельными и, по её словам, могут быть связаны с мошенничеством или попытками манипуляции общественным мнением.
"На этих страницах распространяются ложные цитаты, провокационные комментарии, розыгрыши с обещаниями призов, а также сомнительные опросы якобы по делу Шерзата Полата. Это не только вводит людей в заблуждение, но и может угрожать их безопасности", — подчёркивает Сарсенбай.
Она призвала не переходить по подозрительным ссылкам, не участвовать в розыгрышах, не подписываться на блогеров, рекомендованных от её имени, и не распространять ложную информацию. Особое внимание в обращении уделено защите персональных данных граждан и доверия к системе правосудия.
"Использование моего имени без согласия - это противоправное деяние, за которое предусмотрена ответственность по закону", — добавила она.
Сарсенбай напомнила, что все официальные заявления и сведения по резонансному уголовному делу публикуются исключительно через государственные источники. Она поблагодарила граждан за внимание и подчеркнула важность информационной гигиены в обществе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Ломтадзе, Иргалиев и Гаджиев — кто и зачем вошёл в новый исполком КФФ
- Семье погибшего крановщика в Алматы выплатят 5 млн тенге
- В Мангистау 35-летняя женщина почти каждый год рожала по ребёнку
- Авария с тяжеловесом нарушила движение на юге Казахстана
- Лекарств меньше, схем больше: Смаилов заявил о злоупотреблениях в фармотрасли