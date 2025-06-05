Государственный обвинитель по делу об убийстве Шерзата Полата, Дана Сарсенбай, выступила с официальным видеообращением к казахстанцам в связи с появлением фейковых аккаунтов, незаконно использующих её имя, фотографию и должность в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

Сарсенбай заявила, что её единственный личный Instagram-аккаунт - @s.d.n__ - не используется в профессиональных целях и создан исключительно для общения с близкими. Все другие аккаунты, выдающие себя за неё, являются поддельными и, по её словам, могут быть связаны с мошенничеством или попытками манипуляции общественным мнением.

"На этих страницах распространяются ложные цитаты, провокационные комментарии, розыгрыши с обещаниями призов, а также сомнительные опросы якобы по делу Шерзата Полата. Это не только вводит людей в заблуждение, но и может угрожать их безопасности", — подчёркивает Сарсенбай.

Она призвала не переходить по подозрительным ссылкам, не участвовать в розыгрышах, не подписываться на блогеров, рекомендованных от её имени, и не распространять ложную информацию. Особое внимание в обращении уделено защите персональных данных граждан и доверия к системе правосудия.

"Использование моего имени без согласия - это противоправное деяние, за которое предусмотрена ответственность по закону", — добавила она.

Сарсенбай напомнила, что все официальные заявления и сведения по резонансному уголовному делу публикуются исключительно через государственные источники. Она поблагодарила граждан за внимание и подчеркнула важность информационной гигиены в обществе.