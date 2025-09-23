ФИФА поможет Казахстану воспитать звезд футбола
Для юных казахстанцев открываются новые возможности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке провел встречу с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Стороны обсудили перспективы развития футбола в стране и поддержку молодых спортсменов.
Глава государства поблагодарил ФИФА за содействие в реализации программы FIFA Arena, направленной на развитие детского футбола и создание современной спортивной инфраструктуры. Токаев выразил уверенность, что сотрудничество с международной федерацией поможет Казахстану стать примером динамичного развития футбола в регионе.
В свою очередь Джанни Инфантино отметил значимость внимания государства к развитию футбола и подтвердил готовность ФИФА поддерживать совместные проекты, способствующие повышению уровня национального футбола и подготовке новых поколений спортсменов. Встреча стала важным шагом в укреплении партнерства Казахстана с ФИФА и открывает новые возможности для развития футбольной инфраструктуры и поддержки талантливой молодежи в стране.
Самое читаемое
- "Бесплатные подарки" в Костанае обернулись миллионными кредитами
- Казахстанские гимнасты обошли чемпионов мира и взяли "золото" на Кубке мира
- Токаев пригласил крупнейшую инвесткомпанию Blackstone к проектам в Казахстане
- Визит Токаева в Нью-Йорк: политологи оценили вероятность встречи с Трампом
- Токаев встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН