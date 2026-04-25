За что фигуранты из двух регионов страны оказались под арестом

Сотрудники полиции выявили и задокументировали два факта изъятия крупных партий наркотиков в Казахстане, передает BAQ.kz.

В области Абай при проверке оперативной информации задержан 21-летний водитель. При осмотре автомобиля у него обнаружили и изъяли более 2 килограммов гашишного масла, предназначенного для дальнейшего сбыта.

Он признался, что распространял наркотики по указанию куратора интернет-магазина.

В столице была задержана 26-летняя женщина, которую подозревают в распространении синтетических наркотиков через интернет-площадки. При обыске у нее и в арендованной квартире изъяли более 1 килограмма вещества A-PVP, электронные весы, упаковочные материалы и свыше 100 пакетиков типа Ziplock, подготовленных для фасовки.

По данным полиции, общий объем изъятых наркотиков эквивалентен более 45 тысячам разовых доз.

Сейчас проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают каналы поставок, пути распространения и возможные финансовые связи участников схемы.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.