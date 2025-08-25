Экибастузским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и хищении имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения, передает BAQ.KZ.

По версии следствия, обвиняемые похитили денежные средства АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", предназначенные на работы по устройству роторно-погрузочной машины и приобретение оборудования Земснаряда. Работы были заключены через ТОО, не имеющее ресурсов для выполнения заказа, и выполнены не в полном объеме.

Суд переквалифицировал действия одного фигуранта дела на мошенничество по статье 190 УК, однако он освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. По второму эпизоду он был оправдан за отсутствием состава преступления.

Другие подсудимые признаны невиновными и оправданы. Суд также подтвердил их право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Гражданский иск АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" удовлетворен частично, в отношении оправданных лиц требования оставлены без рассмотрения.