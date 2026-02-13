Департаментом АФМ по г.Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в АФМ, в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants». Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц - АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых.

– В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты. Денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств, – сообщили в АФМ.

В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге.

Полученные денежные средства использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение.

Подозреваемый помещен под стражу.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.