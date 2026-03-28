В Шымкенте на сцене форума Digital Qazaqstan 2026 лучшие технологические стартапы страны представили свои решения перед экспертами, инвесторами и всей экосистемой инноваций, передает BAQ.KZ.

В течение нескольких месяцев стартапы со всех регионов Казахстана боролись за шанс выйти на национальную сцену и побороться за призовой фонд в 19 млн тенге. Финал Digital Qazaqstan Battle стал площадкой, где 20 лучших проектов страны продемонстрировали реальные технологические решения, подтверждённые рынком, и возможность масштабирования своих продуктов на национальном и международном уровне.

Участники представили стартапы в сферах AI, «умного города», автоматизации бизнес-процессов, образовательных технологий и других направлениях цифровой трансформации. Среди финалистов были JolScan, aitomaton, Lady Taxi, SanEduPortal, Kasibi Taxi, LoyaBonus, Okushy, CortexAI, Proji, zhihaz.kz, SmetaHub, gro.now, Reco, AR Sana, Qalam, Ai-mektep, Mathlab, Help Hand, KenDala и Numerus.

Финальные решения проектов оценивало жюри, объединяющее представителей государства, инвесторов и технологического сообщества. В его состав вошли: казахстанский серийный предприниматель и один из крупнейших бизнес-ангелов Центральной Азии Мурат Абдрахманов; главный директор по технологиям Freedom Holding Corp. Ренат Туканов, международный разработчик Нарикби Максут, Higgsfield AI VP of Talent Далида Еркулиева, а также представитель IT-сообщества Султан Ильясов.

После насыщенного и яркого финала жюри определило стартапы, которые стали победителями Digital Qazaqstan Battle. Главный приз в размере 10 000 000 тенге достался – Gro.now (Алматы), второе место и 5 000 000 тенге завоевал – Сortex AI (Кызылорда), третье место и 3 000 000 тенге получил – AR Sana (Астана). Кроме того, зрители выбрали стартап, который удостоился приза их симпатий в размере 1 000 000 тенге – Qalam AI (Шымкент).

Gro.now – платформа для маркетинговых исследований и аналитики рынка

Cortex AI – ИИ-система для поддержки клинических решений, которая прогнозирует риск отторжения трансплантированной почки

AR Sana – Health-tech платформа для развития речи детей, создающая единую игровую экосистему для родителей, детей и логопедов

Qalam AI – Умная ручка, которая запоминает всё. Пишете на бумаге, ИИ распознаёт текст, анализирует и структурирует записи в мобильном приложении.

«Выход в финал – это невероятная возможность проверить нашу концепцию на национальной аудитории и получить обратную связь от экспертов. Мы надеемся, что наш проект внесёт значимые изменения в развитие отрасли и поможет найти новых партнёров для масштабирования. Для нас участие в Digital Qazaqstan Battle – шанс показать потенциал нашей команды, продемонстрировать технологические решения и подтвердить, что идеи из регионов могут конкурировать на уровне всей страны», – поделилась одна из финалисток, СЕО AR Sana Айнур Нурадил.

Напомним, что конкурс проводился в несколько этапов: после приёма заявок проекты проверялись на соответствие условиям участия, затем прошли региональные полуфиналы, по результатам которых определились финалисты. Жюри оценивало стартапы по рыночной динамике, качеству команды, масштабируемости и инвестиционной привлекательности.

Организаторы подчёркивают, что Digital Qazaqstan Battle – это не только возможность получить финансовую поддержку. Финалисты получили доступ к широкой аудитории форума, внимание инвесторов и представителей технологической экосистемы, а также шанс закрепить позиции своих проектов на национальной сцене инноваций.

«Digital Qazaqstan Battle показывает, что сильные технологические проекты рождаются не только в крупных городах, но и в регионах. Финал стал настоящей платформой для обмена опытом, установления контактов с инвесторами и международными экспертами, а также подтверждением высокой компетенции участников», – отметил директор офиса бизнес-программ Astana Hub Ашимбек Абилгазинов.

Организаторами форума выступают Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, акимат города Шымкент и международный инновационный кластер Astana Hub.