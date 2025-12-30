На подготовку к XXV зимним Олимпийским играм выделено 13,3 млрд тенге, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

"Общий объем финансирования составил 13,3 млрд тенге. Из них 585 миллионов тенге – средства федераций, 5,3 миллиарда тенге – из республиканского бюджета, 6,2 миллиарда тенге – из местного бюджета, 1,2 миллиарда тенге – из Фонда поддержки туризма и спорта", - сказал министр.

Игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Сборная Казахстана на зимней Олимпиаде выступит в 10 дисциплинах.