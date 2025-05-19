Министерство финансов Республики Казахстан приняло участие в тематическом семинаре по вопросам управления и отчетности в области устойчивого развития, организованном Программой развития ООН (ПРООН) в Казахстане, передает baq.kz. Мероприятие собрало представителей госорганов, бизнеса и международных экспертов, чтобы обсудить подходы к интеграции устойчивых практик в систему финансовой отчётности.

На семинаре эксперты продемонстрировали, как стандарты управления и раскрытия информации могут быть согласованы с глобальными целями устойчивого развития. Особое внимание было уделено роли отчётности как стратегического инструмента - для повышения прозрачности, укрепления подотчётности и продвижения ответственного подхода к управлению ресурсами.

Минфин РК, со своей стороны, заявил о намерении законодательно закрепить обязательность соблюдения Международных стандартов финансовой отчётности по устойчивому развитию (IFRS Sustainability Disclosure Standards). Эти нормы уже применяются в ряде стран и признаны ключевыми для оценки экологического, социального и управленческого (ESG) влияния организаций.

В настоящее время ведомство проводит активные консультации с заинтересованными сторонами - профессиональным сообществом, представителями бизнеса и экспертами. Планируется поэтапное внедрение стандартов, включая обучение специалистов и формирование методологической базы.

Внедрение международных стандартов устойчивой отчётности станет важным шагом в интеграции Казахстана в глобальные ESG-практики и позволит повысить инвестиционную привлекательность страны в глазах международных партнёров и финансовых рынков.