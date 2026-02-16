На очередном заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина было рассмотрено порядка 38 вопросов, касающихся работы финансового сектора, передает BAQ.KZ.

Более 10 вопросов носили технический и редакционный характер: уточнение перечня сведений, не относящихся к налоговой тайне, порядок выписки электронных счетов-фактур и другие нормы. Остальные вопросы требуют анализа с точки зрения влияния на инвестиционный рынок.

НДС по гарантиям и факторингу

По информации председателя Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елены Бахмутовой, новый Налоговый кодекс освобождает от НДС проценты по кредитам и микрокредитам, выданным в денежной форме.

При этом операции по выдаче банковских гарантий и факторинговые сделки подлежат налогообложению. Факторинг — когда поставщик получает оплату за товар раньше срока, уступив право требования банку — в кодексе прямо не отнесен к займам, поэтому льгота на НДС на него не распространяется.

Финансовое сообщество предложило привести налоговый режим к международной практике, что позволит снизить стоимость финансирования для бизнеса, особенно малого и среднего.

Доходы по ценным бумагам

Обсуждался порядок учета дохода от долговых инструментов. В текущей редакции дисконт при погашении ценных бумаг не включается в состав вознаграждения, что усложняет налоговые вычеты. Участники рынка предложили сохранить дисконт в составе вознаграждения для предотвращения разночтений.

Также обсуждалась норма о владении долговыми ценными бумагами не менее трех лет для снижения налогооблагаемого дохода, которая, по мнению экспертов, может снижать интерес инвесторов.

НДС при экспорте сельхозпродукции

Разъяснено, что сельхозтоваропроизводитель при экспорте обязан уменьшить ранее принятый к зачету НДС на 80%, возврат производится в размере 20%. Эта норма касается продукции растениеводства и животноводства, включая первичную переработку. Министерством национальной экономики будет подготовлено официальное разъяснение по применению НДС при экспорте.

Выбор налогового режима

На 12 февраля 2026 года специальный режим на основе упрощенной декларации выбрали 921 тыс. налогоплательщиков, общеустановленный режим — 113 тыс. Еще около 500 тыс. граждан пока не определились. Им направлены повторные уведомления через личные кабинеты с напоминанием о необходимости сделать выбор до 1 марта.