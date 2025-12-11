В Павлодаре военнослужащие воинской части 6679 Национальной гвардии МВД РК совместно с сотрудниками КУИС пресекли две попытки передачи запрещённых предметов на территорию исправительных учреждений, передает BAQ.KZ.

Усиленные меры охраны, введённые в рамках поручения министра внутренних дел и реализации идеологемы "Закон и порядок", позволили своевременно выявить попытки нарушения режима.

Первая попытка была пресечена 9 декабря около 12:15. При досмотре продуктовой передачи контролёр по надзору обратил внимание на упаковку фиников, внутри которой находились десять тюбиков вещества с резким специфическим запахом. Следственно-оперативная группа предварительно установила, что в тюбиках может находиться масло гашиша. Обнаруженные предметы были изъяты и направлены на экспертизу для подтверждения состава.

Спустя несколько часов в другом учреждении сотрудники выявили ещё одну попытку незаконной передачи. В контейнере с едой были спрятаны пять мобильных телефонов, пять наушников и четыре SIM-карты. Все устройства тщательно замаскировали среди продуктов, однако при проверке скрытую технику удалось обнаружить и изъять.

Обе попытки были предотвращены благодаря внимательности и слаженной работе военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников КУИС. Материалы по фактам правонарушений переданы в компетентные органы для дальнейшего расследования. В ведомствах подчеркивают, что усиленные меры контроля остаются важной частью обеспечения порядка и безопасности в учреждениях УИС.