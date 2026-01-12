  • 12 Января, 20:47

Финмониторинг предотвратил необоснованные бюджетные расходы на 264 млрд тенге

Сегодня, 19:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 19:42
Сегодня, 19:42
93
Фото: pixabay.com

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву доложили о масштабных результатах борьбы с теневой экономикой, финансовыми преступлениями и коррупционными схемами. В 2025 году Агентством по финансовому мониторингу были вскрыты криминальные потоки на триллионы тенге, ликвидированы организованные преступные группы и предотвращены крупные потери бюджета, передает BAQ.kz.

Президент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. В ходе встречи Глава государства заслушал отчет об итогах деятельности ведомства за 2025 год и ключевых задачах на предстоящий период.

За отчетный год завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещен ущерб на сумму 141,5 млрд тенге. Ликвидированы 15 организованных преступных групп и 29 незаконных площадок по обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 128 млрд тенге.

Значительные результаты достигнуты в борьбе с теневым крипторынком. Пресечена деятельность 22 нелегальных криптообменников, заблокировано более 1,1 тысячи незаконных онлайн-сервисов и около 20 тысяч дроп-карт, использовавшихся для отмывания доходов от наркоторговли и мошенничества.

Финансовым сектором расторгнуты деловые отношения с 2 тысячами компаний и 56 тысячами физических лиц, подозреваемых в легализации преступных доходов. Одновременно предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на сумму 264,2 млрд тенге, а также пресечены коррупционные схемы на товарной бирже, позволившие избежать спекулятивного роста цен на социальный уголь.

Агентством предотвращен дефицит горюче-смазочных материалов за счет выявления контрабандного вывоза за рубеж 102 тысяч тонн бензина. Приняты меры по защите граждан от вовлечения в онлайн-казино — вскрыты криминальные финансовые потоки на 2,1 трлн тенге при участии 35 платежных организаций.

Кроме того, выявлены нарушения в сфере недропользования, связанные с предоставлением земельных участков без проведения разведки, а также незаконный вывоз более 382 тысяч тонн полезных ископаемых. Зафиксированы системные факты завышения объемов медицинских услуг в рамках ОСМС на 26 млрд тенге, включая случаи фиктивного оказания помощи умершим лицам.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства по финансовому мониторингу.

Самое читаемое

Наверх