Главе государства Касым-Жомарту Токаеву доложили о масштабных результатах борьбы с теневой экономикой, финансовыми преступлениями и коррупционными схемами. В 2025 году Агентством по финансовому мониторингу были вскрыты криминальные потоки на триллионы тенге, ликвидированы организованные преступные группы и предотвращены крупные потери бюджета, передает BAQ.kz.

Президент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. В ходе встречи Глава государства заслушал отчет об итогах деятельности ведомства за 2025 год и ключевых задачах на предстоящий период.

За отчетный год завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещен ущерб на сумму 141,5 млрд тенге. Ликвидированы 15 организованных преступных групп и 29 незаконных площадок по обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 128 млрд тенге.

Значительные результаты достигнуты в борьбе с теневым крипторынком. Пресечена деятельность 22 нелегальных криптообменников, заблокировано более 1,1 тысячи незаконных онлайн-сервисов и около 20 тысяч дроп-карт, использовавшихся для отмывания доходов от наркоторговли и мошенничества.

Финансовым сектором расторгнуты деловые отношения с 2 тысячами компаний и 56 тысячами физических лиц, подозреваемых в легализации преступных доходов. Одновременно предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на сумму 264,2 млрд тенге, а также пресечены коррупционные схемы на товарной бирже, позволившие избежать спекулятивного роста цен на социальный уголь.

Агентством предотвращен дефицит горюче-смазочных материалов за счет выявления контрабандного вывоза за рубеж 102 тысяч тонн бензина. Приняты меры по защите граждан от вовлечения в онлайн-казино — вскрыты криминальные финансовые потоки на 2,1 трлн тенге при участии 35 платежных организаций.

Кроме того, выявлены нарушения в сфере недропользования, связанные с предоставлением земельных участков без проведения разведки, а также незаконный вывоз более 382 тысяч тонн полезных ископаемых. Зафиксированы системные факты завышения объемов медицинских услуг в рамках ОСМС на 26 млрд тенге, включая случаи фиктивного оказания помощи умершим лицам.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства по финансовому мониторингу.