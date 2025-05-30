Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области пресек деятельность очередной финансовой пирамиды под названием HRT, передает BAQ.KZ.

Организаторы схемы убеждали граждан вложить средства в якобы легальный инвестиционный проект, связанный с покупкой электросамокатов для последующей аренды на территории Европы. Для участия предлагалось перевести криптовалюту на специальный счёт HRT с электронных бирж. Обязательным условием было привлечение как минимум двух новых вкладчиков.

В пирамиду вовлекли более 200 человек, вложения которых варьировались от 50 до 35 тысяч долларов США. Участникам обещали ежемесячные бонусы до 1 200 долларов. Однако в действительности схема не имела под собой никакой реальной инвестиционной деятельности. Общий ущерб превысил 28 миллионов тенге.

Следствие установило, что на деньги вкладчиков подозреваемые приобрели автомобили BMW 530i XDrive и Changan Alsvin. На транспортные средства наложен арест по решению суда. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, проводится досудебное расследование по созданию филиалов HRT в семи регионах страны — в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астана и Алматы.

В соответствии со статьёй 201 УПК РК, иные детали дела не подлежат разглашению.