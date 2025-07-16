Международное агентство Fitch Ratings сохранило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", подтвердив стабильный прогноз, передает BAQ.KZ.

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг, эксперты Fitch называют высокие внешние резервы, в том числе активы Национального фонда и золотовалютные резервы Нацбанка, низкий уровень государственного долга, а также постепенную фискальную консолидацию и устойчивый экономический рост.

Агентство положительно оценивает гибкость Казахстана в вопросах финансирования и умеренные геополитические риски. Особое внимание уделено нефтяному сектору: по прогнозам Fitch, рост добычи нефтиблагодаря расширению проекта ТШО (Тенгизшевройл) сгладит эффект от снижения мировых цен на нефть.

Среди позитивных тенденций также отмечены планы по реформе налогового кодекса, которые, по мнению аналитиков, помогут сократить дефицит бюджета в среднесрочной перспективе. Прогнозируется, что государственный долг по отношению к ВВП останется на стабильном уровне, включая гарантированные обязательства.

Fitch отдельно подчеркивает вклад несырьевого сектора, поддерживаемого через бюджетные и квазибюджетные механизмы. Экономика продолжает демонстрировать устойчивость и диверсификацию.

Кроме того, агентство считает, что введение США 25-процентных тарифов не окажет серьёзного влияния на экономику Казахстана из-за незначительной доли США во внешней торговле страны. Риски вторичных санкций также оцениваются как низкие.