В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области вынесен приговор педагогу, обвиняемому в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, передаёт BAQ.KZ.

"Установлено, что в отношении потерпевшей были совершены развратные действия, выразившиеся в объятиях, прикосновениях и иных непристойных поступках", — огласил приговор судья Гани Кулдасов.

Из материалов дела известно, что педагог пригласил восьмиклассницу на прогулку, посадил в машину и вывез в безлюдное место, где начал к ней приставать. 14-летняя девочка рассказала о случившемся родителям, которые обратились в полицию. После инцидента школьница замкнулась в себе, перестала общаться с окружающими. С ней работали психологи, а администрация школы перевела ученицу на дистанционное обучение.

Суд признал учителя виновным по пункту 2 статьи 124 Уголовного кодекса РК "Развратные действия в отношении несовершеннолетних" и назначил наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и работать с несовершеннолетними.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Он женат и воспитывает пятерых детей. Стаж работы учителем – 16 лет.