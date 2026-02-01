Флаг Казахстана развернули на трибунах во время хоккейного матча
Необычную акцию в поддержку Конституционных реформ провели во время матча столичного хоккейного клуба «Барыс».
Сегодня 2026, 00:16
160Фото: Акимат города Астана
В Астане члены общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» приняли участие в общественной акции в поддержку хоккейного клуба «Барыс» и Конституционных реформ в стране, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
В рамках мероприятия на трибунах развернули государственный флаг Республики Казахстан размером 12×24 метра, символизирующий единство, патриотизм и поддержку национального спорта.
Кроме того, участники провели тематический перформанс в поддержку конституционных реформ. В знак гражданской солидарности и приверженности курсу обновления был раскрыт флаг с надписью «Жаңа Конституция үшін».
Акция подчеркнула важность общественного диалога, консолидации граждан вокруг стратегических преобразований и развития таких ценностей, как ответственность и единство.
Мероприятие прошло в атмосфере поддержки, сплочённости и уважения к государственным символам, объединив болельщиков, представителей общественности и активных граждан.
