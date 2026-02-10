Политолог объяснил, почему реальный сектор стал главным фокусом экономической политики
Сегодня в Астане состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева. В центре обсуждения были вопросы оздоровления банковской системы, поддержки производства и бизнеса, улучшения инвестиционного климата и развития агропромышленного комплекса.
Чтобы понять, какие решения могут реально повлиять на экономику, корреспондент BAQ.KZ обратился к политологу Жанату Момынкулову.
По его словам, одним из ключевых сигналов заседания стала смена приоритетов в кредитной политике банков. Государство нацелено стимулировать финансирование реального сектора, а не только потребительских займов, чтобы поддерживать промышленность и малый бизнес.
"Президент дал чёткий сигнал банкам: недопустимо формально подходить к кредитной политике и отдавать приоритет исключительно потребительским займам. Власти намерены смещать фокус в сторону реального сектора и производства, что уже отражается в структуре банковских кредитов. Это системная трансформация, которая позволит снизить долговую нагрузку населения, стимулировать инвестиции в промышленность и малый бизнес, а также повысить экономическую устойчивость страны", — отметил политолог.
Также в ходе заседания обсуждались также меры по укреплению финансовой устойчивости банковской системы. Власти хотят, чтобы банки действовали аккуратно и создавали подушки безопасности для защиты клиентов от долговой нагрузки.
"Для сдерживания чрезмерного роста потребительских кредитов банки должны сформировать дополнительный капитал. Это не бюрократическая формальность, а реальная защита граждан от долговой нагрузки и потенциальных финансовых рисков. Такие шаги укрепляют финансовую систему и создают долгосрочные гарантии стабильности", — подчеркнул он.
На заседании также президент Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание инвестиционной повестке и созданию условий для активного развития предпринимательства. Глава государства подчеркнул необходимость сокращения бюрократии и упрощения доступа бизнеса к новым возможностям, отметив, что экономическая либерализация должна работать на практике, а не оставаться формальностью.
По мнению эксперта Жаната Момынкулова, это сигнал для предпринимателей о том, что государство готово реально облегчать работу бизнеса, сокращать проверки и бюрократию, создавая прозрачные условия для развития и привлечения инвестиций.
"Только при таких условиях бизнес сможет полноценно развиваться, а инвестиционный климат станет прозрачным и привлекательным для новых проектов", — поясняет политолог.
Кроме того, Президент затронул вопросы продовольственной безопасности и организации аграрного сектора. Он указал на необходимость развития кооперации малых хозяйств и создания прозрачной системы производства и сбыта продукции.
Эксперт считает, что такие меры направлены на снижение зависимости от импорта и упорядочение работы мелких фермерских хозяйств.
"Президент поручил развивать кооперацию по модели Нидерландов и подготовить закон, который позволит выстроить эффективную систему производства и сбыта. Это обеспечит продовольственную безопасность, даст дополнительный доход мелким фермерам и укрепит экономику сельских регионов", — отмечает Жанат Момынкулов.
Заседание, по оценке эксперта Жаната Момынкулова, показало реальное стремление государства к конкретным действиям, а не к формальным декларациям. Он отмечает, что принятые решения направлены на поддержку экономики, укрепление банковской системы и создание условий для развития предпринимательства. Политолог считает, что это является важным сигнал о готовности власти контролировать выполнение мер и добиваться ощутимого эффекта для бизнеса и граждан.
