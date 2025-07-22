Фонд социального медицинского страхования подготовил новую подборку самых частых вопросов, связанных с получением медпомощи в рамках системы ОСМС. Большинство из них касается статуса застрахованного, передает BAQ.KZ.

Система обязательного социального медицинского страхования действует в Казахстане с 2020 года и охватывает широкий спектр услуг — от амбулаторной помощи до сложных операций. Несмотря на то, что большинство казахстанцев уже застрахованы, многие по-прежнему не до конца понимают, как пользоваться своими правами в рамках ОСМС.

"ОСМС охватывает десятки жизненных ситуаций — от трудоустройства до переезда. Важно, чтобы каждый знал, как работает система, и мог воспользоваться своими правами. Мы постарались собрать наиболее частые вопросы, которые действительно волнуют людей, и дать на них чёткие, понятные ответы", — отметила заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Индира Саркенова.

Среди часто задаваемых вопросов:

Когда начнет действовать ОСМС, если я только устроился на работу?

Статус застрахованного присваивается при наличии последовательных платежей за 12 месяцев — прошедших или будущих. Чтобы получить доступ к ОСМС до наступления этого срока, можно оплатить взносы за прошедший год.

Что делать, если работодатель удерживает взносы, но не перечисляет их?

В таком случае у вас теряется статус застрахованного, а вместе с ним — доступ к медицинским услугам по ОСМС. Следует обратиться в бухгалтерию или трудовую инспекцию.

Как восстановить статус после поездки за границу?

Нужно оплатить пропущенные взносы. Проверить их наличие можно на сайте Фонда, в приложении Qoldau 24/7 или через Saqtandyry-bot в Telegram.

Как прикрепиться к поликлинике после переезда?

Через портал eGov, с авторизацией по ЭЦП. Предварительно рекомендуется узнать о наличии свободных мест в выбранной поликлинике.

Можно ли беременным пройти обследование по ОСМС бесплатно?

Да, скрининги, анализы и консультации включены в пакет ОСМС. Главное — встать на учёт в поликлинике до 12 недель беременности.