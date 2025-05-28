Депутат Нартай Сарсенгалиев на пленарном заседании Мажилиса, обсуждая законопроект противодействия отмыванию доходов, задал вопрос о том, почему Фонд социального мединского страхования не включен в субъект Агентства для проверок, передаёт BAQ.KZ.

Заместитель Председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, отвечая на вопрос, отметил, что акционером фонда является правительство. Денежные средства в фонда от работодателя и государства. Транзакции по каждой сумме разные.

"Все поступающие средства направляются исключительно на оказание медицинских услуг. Кроме того, по результатам проведенного анализа, участие фонда в схемах отмывания денежных средств не выявлено. Уровень риска признан крайне низким, в связи с чем было принято решение и внесено предложение об исключении ФСМС из перечня субъектов", - пояснил зампред АФМ.

В рамках законопроекта также предлагается, что операции с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, также теперь будут подлежать финансовому мониторингу. Депут спросил, почему эта цифра не составляет 10 млн, так как со стороны них была подана поправка об этом.

"На сегодняшний день, как вам известно, в нашей стране, если гражданин выезжает за границу и имеет при себе сумму до 10 тысяч долларов США, он не обязан заполнять декларацию. В случае превышения этой суммы — декларация подается, и соответствующие сведения становятся нам известны. По аналогии, в отношении цифровых активов предлагается установить порог в 5 миллионов тенге. В случае транзакции на сумму, превышающую этот порог, поступающие к нам сведения, полагаем, будут достоверными", - ответил Елемесов.

Также он отметил, что по результатам проведенного анализа, транзакции на сумму до 5 миллионов тенге, как правило, осуществляются обычными гражданами. Кроме того, согласно мировой практике, например, при переводах из Канады и ряда других стран, средняя сумма составляет порядка 4 миллионов тенге. В таких странах, как Швейцария, отсутствуют чёткие ограничения или разграничения по этому вопросу.