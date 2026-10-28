Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали в Афганистане
Подземные толчки произошли на глубине 70 километров.
28 Октября 2026, 01:33
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28 Октября 2026, 01:3328 Октября 2026, 01:33
180Фото: Pixabay.com
В Афганистане 27 октября произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки зафиксировали вечером по времени Астаны.
По оперативным данным Центра данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра Казахстана, землетрясение зарегистрировали в 19:09 по времени Астаны (14:09 по Гринвичу).
Эпицентр находился в точке с координатами 36,62 градуса северной широты и 69,52 градуса восточной долготы. Магнитуда составила 4,9, энергетический класс — 11,7. Очаг залегал на глубине 70 километров.
Ранее, 15 октября, в Афганистане также произошло землетрясение. Тогда магнитуда подземных толчков составила 4,5, а очаг находился на глубине 8 километров.
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