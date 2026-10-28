Гибель казахстанки в Стамбуле: появились записи с камер наблюдения
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В Турции продолжается расследование гибели 26-летней гражданки Казахстана Айсулу Бекмахановой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали девушку незадолго до трагедии, сообщает агентство DHA.
Что показали записи
По данным СМИ, на кадрах Айсулу приходит к мужчине, которого называют её предполагаемым возлюбленным, а затем покидает его дом. Девушка проходит по улице и возвращается к себе. Сам мужчина утверждает, что она ушла от него около 07:40.
Подозреваемых отпустили под судебный контроль
По делу задержали 22-летнюю Дарью Б., гражданку России, с которой проживала казахстанка, и 35-летнего Мазхара Т. После допроса обоих доставили в суд, однако впоследствии освободили под судебный контроль с запретом покидать территорию Турции.
Расследование продолжается, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как произошла трагедия
Айсулу погибла утром 25 октября в стамбульском районе Шишли. Согласно предварительной версии, девушка попыталась перейти с балкона шестого этажа на крышу соседнего здания. Панель под её ногами проломилась, и она упала в пространство между зданиями.
Прибывшие медики констатировали смерть на месте. После происшествия полиция задержала двух человек, которые могут располагать информацией об обстоятельствах случившегося.
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