Гибель казахстанки в Стамбуле: появились записи с камер наблюдения

В Турции продолжается расследование гибели 26-летней гражданки Казахстана Айсулу Бекмахановой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали девушку незадолго до трагедии, сообщает агентство DHA.

Что показали записи

По данным СМИ, на кадрах Айсулу приходит к мужчине, которого называют её предполагаемым возлюбленным, а затем покидает его дом. Девушка проходит по улице и возвращается к себе. Сам мужчина утверждает, что она ушла от него около 07:40.

Подозреваемых отпустили под судебный контроль

По делу задержали 22-летнюю Дарью Б., гражданку России, с которой проживала казахстанка, и 35-летнего Мазхара Т. После допроса обоих доставили в суд, однако впоследствии освободили под судебный контроль с запретом покидать территорию Турции.

Расследование продолжается, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как произошла трагедия

Айсулу погибла утром 25 октября в стамбульском районе Шишли. Согласно предварительной версии, девушка попыталась перейти с балкона шестого этажа на крышу соседнего здания. Панель под её ногами проломилась, и она упала в пространство между зданиями.

Прибывшие медики констатировали смерть на месте. После происшествия полиция задержала двух человек, которые могут располагать информацией об обстоятельствах случившегося.